Indrek Sammul: avastame maailma eri vanuses

Sammul tõdes, et kui tema eelmised juubelid ei ole teda eriliselt kõigutanud, tabas ta end oma 50. sünnipäeva eel nii mõnelgi korra huvitavaid mõtteid mõtlemas. "Sa leiad enda sees mingeid huvitavaid mõttesse jäämisi."

"Ma olin umbes 20, kui ma otse lavakast sukeldusin teatrisse. Teatris tekib selline huvitav asi, et ead kaotavad oma tähenduse," mõtiskles Sammul, kelle sõnul ei tundunud talle vanemad teatrikolleegid tol ajaperioodil sugugi eakad. Nii meenutas Sammul, kuidas kolleegidega korraldati koos ühisüritusi ning käidi sportimas.

Küll aga tõdes Sammul, et märkab enda nooremates kolleegides vahet, seda küll mitte teatrilaval koos mängides, vaid erinevus seisneb peamiselt maailmatunnetuses ja selle mõistmises. "Me avastame maailma eri eas. Meid huvitavad maailmas erinevad asjad." Ehkki vanus on kõigest number, loodab Sammul, et tema maailma avastamine ei lõppe.

Tänapäeva loomeinimeste seas on aina enam populaarsust kogumas vabakutselise elu. Sammul tõdes, et ei osanud 1990. aastate alguses ette kujutada, et selline asi võib kunagi nii ulatuslikult hoo sisse saada. "Mingis mõttes on kindlasti võimalusi rohkem. Sa ei ole kinni selles ühes süsteemis," rääkis näitleja praegusest olukorrast.

Vabakutselise elul näeb Sammul omajagu plusse ja miinuseid. Kuigi projektipõhist tööd tehes võib näitleja teenida märksa rohkem kui nii-öelda tavapärane näitleja, leiab Sammul siiski, et suur puudus vabakutselise juures on kindla seltskonna puudumine. "Mul on vaja seda koosluse tunnet, seda peretunnet," sõnas näitleja, kelle sõnul on projektipõhised tööd hetkelised ning teineteist ei õpita tundma.

Tööd on Sammulil olnud piisavalt, mõnikord isegi liiga palju, mistõttu on ta end leidnud mõttelt, et peab tööga hoogu maha võtma. "See hoog läks lihtsalt liiga suureks," meenutas Sammul perioodi, mil tal kuhjus hulganisti teatrietendusi. "Paratamatult tahad sa astuda korraks kõrvale ja vaadata mõningaid asju distantsi pealt."

Sammul tõdes, et kuigi aastate jooksul võib halveneda füüsis või mälutegevus, tunneb ta, kuidas hangib juurde hoopis elu nägemise võimet. Maailma ja elu mõistmine tasakaalustab tema sõnul eelnevaid puudujääke.

Elus peab Sammul oluliseks pidevat liikumist. Nii mõtleb ta tihti sellest inimesest, kes ta tulevikus olla soovib. "Minu jaoks on see alati oluline olnud." Samuti püüab näitleja ümbritseda ennast inimestega, kes annavad talle inspiratsiooni.

Kuigi õpetussõnade eest on Sammul tänanud enda teerajajaid, on olnud ka juhtumeid, kui tänu on avaldatud näitlejale endale. "See tunne on olnud ootamatu," tõdes ta. "Selline asi tekitab sinus rõõmsat kõdi, aga kui sellele natukene sügavamalt mõelda, siis ta tekitab ka vastutust."