Mirjam Mesak: Baieri riigiooperis olen lava jaganud nendega, kellest kunagi ainult lugesin

Laupäeval, 5. märtsil on kell 19.30 ETV2 eetris ja kell 22.05 ETV eetris heategevuskontsert Ukraina laste ja perede toetuseks. Kontserdil esineb ka Baieri riigiooperi solist Mirjam Mesak, kes on üle pika aja taas Eestisse tulnud.

Maailm tunneb juba päris paljusid Eestist võrsunud ooperilauljaid. Üks neist on Baieri riigiooperis töötav Mesak, kes nüüd on kodumaal tagasi, et osaleda heategevuslikul kontserdil ja astuda pärast poolteist aastat "Don Pasquale's" Estonia publiku ette.

Mesak tunnistas, et kuigi Estonia lava vajab taastutvumist, mõjub ee talle koduselt. "See on lihasmälu küsimus. See jääb niimoodi mällu nagu seda aega polekski vahele jäänud."

Esimene ülesastumine Estonia laval oli tema mäletamist mööda 14-aastaselt. "Maja, tema telgitagused ja prooviruumid on mulle hästi tuttavad ja sõbralikud olnud juba ammu."

Eestlased teavad Mesakut rohkem ooperikaugete esinemiste poolest. Õigupoolest on ta avalikkuse silme all kasvanud. Näiteks 2002. aastal osales ta Laulukarussellil palaga "Et oleks rahu".

Filmis "Klass" ja seriaalis "Klass. Elu pärast" kehastas ta Marilini. Samuti võis Mesakut näha noorte daamide kodumajanduskoolist rääkivas lavastuses "Pruutide kool". Kohalik Eurovisiooni lauluvõistluski pole temata hakkama saanud. Muu hulgas laulis ta tausta Laura "Destinyle". Eurovisiooni lõppvõistlusele viis ta aga 2007. aastal koos Gerli Padariga ja 2009. aastal koos Urban Symphonyga.

See, et tema elu saab olema muusikaga seotud, oli Mesakule pikalt selge. "Mul ei olnudki sellist otsest plaani midagi muud teha. Teadsin, et tahan, et see oleks muusika, aga kuidas täpselt ..."

Baieri ja Estonia lavade suurim erinevus on mastaap. "Meil on Baieri riigiooperis 2104 kohta, kui ma ei eksi. Aga tavaliselt on kõik etendused seal välja müüdud. See on suur asi. Seal on palju kohti, aga see on nii tohutult populaarne. See on nii suur kultuuri osa Münchenis, et ma ei ole ühtegi inimest kohanud, kes ei teaks, mis on Baieri riigiooper."

Teine asi on see, et sealt käib läbi väga palju rahvusvahelisi ooperitähti. "Ma olen saanud lava jagada kõigi nendega, kellest ma kunagi ainult lugesin kuskilt. Mäletan, Otsa-koolis käies muusikaõpetaja näitas meile ajakirjade kaantelt eri nägusid ja küsis, kas me teame, kes nad on."

Mesak tunnistas, et tal on Münchenis ka väike fännibaas. "Ikka saadetakse kirju või kaarte lava taha."