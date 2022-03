Kumu uue näituse teosed on markeeritud vaid varjudena

Esimest korda avatakse Kumu kunstimuuseumis näitus, kus teosed on vaid markeeritud hallide varjudena. Näitus "Mõtlevad pildid" keskendub 1970.-1980. aastate nõukogude võimukriitilisele kontseptuaalsele kunstile, mis pärast Ukraina ründamist on omandanud täiesti uue konteksti.

Koostöös USA-s asuva Zimmerli muuseumiga on näituse ettevalmistus kestnud viis aastat koos sunnitud koroonapausidega.

"See oli kultuuri viis maailmaga suhelda tol ajal ja luua selliseid teoseid, mille puhul asi paistab ühena, aga tähendab midagi muud. Vaatajad, lugejad, kogejad saavad aru, et see tähendab midagi muud," rääkis nöituse kuraator Anu Allas "Aktuaalsele kaamerale".

"See on teistsugune maailm kui praegune. Sõda ei ole ambivalentne, sõda on ühemõtteline ja praeguse maailma kontekstis /.../ paljud neist teostest hakkaksid mõjuma väga julmade naljadena. See oli üks asi, mis meid vähemalt korraks peatas," lisas Allas.

Sõja puhkemine sundis kuraatoreid näituse esialgset ideed ja rõhuasetusi ümber mõtestama.

"Kogu näituse materjal ja teema vene kunsti dialoog aastatel 1970-80, sattus niisugusse uude konteksti, mida see näitus ei olnud ära teeninud või mida meie ei osanud seda ette valmistades oodata, ja mida kindlasti ei osanud oodata ka need kunsnikud, kes siin osalevad," rääkis Kumu direktor Kadi Polli.

Otsus jätta esimeseks kuuks teosed välja panemata sündis pikkade arutelude tulemusel.

Näituse kujundaja Mari Kurismaa ütles, et on seekord pidanud oma tööd tegema topelt, sest ruumikontseptsioon valmis vahetult enne sõja puhkemist.

Praegusel kujul on näitus "Mõtlevad pildid" Kumus avatud kuu aega ning seda pääseb vaatama tasuta. Seejärel hakkavad varjude asemele ilmuma ka teosed ise. Näituse ajal on võimalik teha annetusi Ukraina põgenike heaks.