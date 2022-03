Galerii: Kumus avati ilma kunstiteosteta näitus

Alates reedest on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud nõukogude aja võimukriitilisi kunstipraktikaid tutvustav näitus "Mõtlevad pildid". Seoses Ukraina sõjaga otsustati näitus avada ilma kunstiteosteta, et avaldada solidaarsust Ukrainale ning protestida sõja vastu.

Näitus on valminud koostöös Ameerika Ühendriikides asuva Zimmerli Kunstimuuseumiga, kus paikneb maailma suurim nõukogude mitteametliku kunsti kollektsioon väljaspool Ida-Euroopat. "Alates 2016. aastast ette valmistatud näituse "Mõtlevad pildid" keskmes pidi olema 1970.–1980. aastatel Baltikumis ja Moskvas loodud kontseptuaalse kunsti dialoog. Paar nädalat enne näituse avamist alustas Venemaa Ukraina vastu sõda ja dialoogi pidamine lähiajaloo teemadel on saanud täiesti uue konteksti," ütles Kumu direktor Kadi Polli.

"Seda erakorralist olukorda arvestades toob Kumu hetkel publiku ette tühjad saalid. Näituseruumis on muutmata kujul väljas tekstid ja etiketid, kuid pildid ise on markeeritud vaid varjudena seintel," selgitas ta ja tõi välja, et näitus ise jääb ootama rahulikumaid aegu.

Näitus jääb avatuks 14. augustini 2022.