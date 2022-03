Kumus avatakse solidaarsusžestina tühi näitusesaal

Alates 18. märtsist on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud nõukogude aja võimukriitilisi kunstipraktikaid tutvustav näitus "Mõtlevad pildid". Seoses Ukraina sõjaga otsustati näitus avada ilma kunstiteosteta, et avaldada solidaarsust Ukrainale ning protestida sõja vastu.

Näitus on valminud koostöös Ameerika Ühendriikides asuva Zimmerli Kunstimuuseumiga, kus paikneb maailma suurim nõukogude mitteametliku kunsti kollektsioon väljaspool Ida-Euroopat.

"Alates 2016. aastast ette valmistatud näituse "Mõtlevad pildid" keskmes pidi olema 1970.–1980. aastatel Baltikumis ja Moskvas loodud kontseptuaalse kunsti dialoog.. Paar nädalat enne näituse avamist alustas Venemaa Ukraina vastu sõda ja dialoogi pidamine lähiajaloo teemadel on saanud täiesti uue konteksti," ütls Kumu direktor Kadi Polli ja lisas, et seda erakorralist olukorda arvestades toob Kumu hetkel publiku ette tühjad saalid.

"Näituseruumis on muutmata kujul väljas tekstid ja etiketid, kuid pildid ise on markeeritud vaid varjudena seintel," kirjeldas ta Kumu direktor Kadi Polli ja kinnitas, et viis aastat kestnud uurimustöö tulemusel valminud rahvusvaheline näitus jääb tervikesitlusena ootama rahulikumaid aegu. "Eeskätt seetõttu, et näitus sisaldab nõukogude aja sümbolitega mängivaid teoseid, mis moodustavad käesoleval hetkel tundliku, ambivalentse tähendusvälja. Isegi nõukogude perioodi dissidentlikku kunsti eksponeerides tuleb arvestada praegusest sõjast tingitud ängi ja vastuoludega."

Tulenevalt muutunud kontekstist vormistati näituse algne idee ümber protsessiks, mille käigus eksponeeritakse teoseid näituse perioodi jooksul teemade ja etappide kaupa.

Näitus arendab edasi 2016. aastal Zimmerli kunstimuuseumis toimunud Jane Sharpi kureeritud näitust "Mõtlevad pildid. Moskva kontseptuaalne kunst Norton ja Nancy Dodge'i kogust". Kumu suure saali näitusel lisanduvad Ameerika Ühendriikidest toodud teostele laenud Eesti, Läti ja Leedu muuseumidest ning erakogudest. Näitus jätkab tööd Kumu kunstimuuseumis aastaid arendatud uurimissuunal, mis vaatleb nõukogude perioodi kunsti Baltikumis.

Norton Dodge (1927–2011) oli Ameerika majandusteadlane ja sovetoloog, kes reisis esimest korda Nõukogude Liitu Harvardi Ülikooli tudengina 1955. aastal. Järgmiste kümnendite jooksul kogus Dodge agentide abiga arvukalt eri liiduvabariikide mitteametlikku kunsti ning smugeldas selle Ühendriikidesse. Nüüdsel ajal hoiab tema rohkem kui 20 000 teosest koosnevat kollektsiooni Rutgersi ülikooli juures asuv Zimmerli kunstimuuseum.

Näituse kuraatorid on Anu Allas, Liisa Kaljula ja Jane A. Sharp, konsultandid Ieva Astahovska, Lolita Jablonskiene, näituse kujundus Mari Kurismaa. "Mõtlevad pildid" jääb avatuks 14. augustini 2022.