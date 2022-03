Tüür Ukrainale mõeldud teosest: soovisin, et see oleks hingeliseks toeks

"Kõik mu lood tulevad seest poolt," tõdes Tüür, kelle sõnul sai ta tõuke kirjutada Ukraina toetuseks lugu pärast 24. veebruari sündmusi. "Tundsin, et mu sees kasvab üks niisugune suure raudkivi sarnane raske kamakas ja see hakkab pulbitsema," rääkis helilooja ja lisas, et tema soov oli kirjutada heliteos, mis neaks kurjust ning pimedust. Lisaks tahtis ta muusikapalasse sisse lisada Ukrainale mõeldud palve.

"Ma soovisin, et see oleks ukraina keeles, see oleks ukrainlastele mingisuguseks hingeliseks toeks," mainis Tüür. Lugu valmis ühe päevaga ning juba mõne päeva pärast võis heliteost Collegium Musicale ettekandes Internetist kuulata.

"Paistab, et ta levib ja ma olen Ukrainast saanud sellist väga liigutavat tagasisidet, mis mind on väga puudutanud, sest see oli asja mõte."

Ka mainis Tüür, et pärast heliloomingu avalikustamist pöördus tema poole Tõnu Kaljuste, kes käis välja ettepaneku muuta teos veelgi dramaatilisemaks. Tüür oli sellega nõus ning lõi teosele juurde ka keelpilliseade.

Kuigi Tüür on oma elu jooksul kirjutanud ohtralt heliteoseid, tõdes ta, et varem pole ükski tema teos hakanud niivõrd kiiresti elama iseseisvat elu.

"Niisugune olukord lihtsalt tingis sellise kiire reageeringu," märkis Tüür.

Uus versioon Tüüri teosest "Ukrainale" tuli esiettekandele just kultuurisaates "OP".