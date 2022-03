Dannar Leitmaa: Bruce Willis pole juba viimased kümme aastat filmimaailmas relevantne

Kolmapäeval teatasid Bruce Willise lähedased, et edaspidi ta enam näitlejana filmides üles ei astu, sest tal avastati afaasia, mistõttu on Willisel probleeme kõnelemisega. "Ringvaates" kinnitas ajakirjanik Dannar Leitmaa, et juba pikemat aega ei kutsuta Willist suurtesse filmidesse, küll aga mängib ta paljudes madalaeelarvelistes linateostes.

Eesti Afaasialiidu juhatuse esimees Külli Roht selgitas, et afaasiat käsitletakse enamasti kui üht sümptomit, mis tekib mingi ajukahjustuse tagajärjel. "Aju on nii ehitatud, et tal on teatud piirkonnad ja kui see piirkond on kahjustatud, siis inimene ei saa rääkida, ta ei saa kõnest aru või ta ei saa lugeda-kirjutada," sõnas ta ja mainis, et samas võib afaasia olla täielik või osaline.

"Afaasia ei ole intellektipuue, inimese mõistus on korras, aga ta ei saa oma mõistust väljendada," ütles ta ja mainis, et afaasia võib olla suunatud väljarääkimisele. "Ta hakkab rääkima, aga järsku on tühjus, ta teab, mida ta öelda tahab, aga ei saa."

Tema hinnangul on Eestis statistiliselt umbes 5000 afaasia käes kannatavat inimest. "Kus nad on, miks me neid ei näe, miks me ei kuule neist, sellel on väga lihtne põhjus, sest nad ei räägi," tõdes ta ja mainis, et Bruce Willisel on haruldane afaasia liik. "Tal ei ole ühtki muud algset põhjust, mis tekitaksid afaasia, vaid see on eestikeelse diagnoosiga primaarne progresseeruv aphaasia, mis tekib hiilivalt."

Dannar Leitmaa sõnul on Bruce Willisel umbes 140 filmi, mille hulgas on umbes kümme väga head linateost. "Nende seas on kolm "Visa hinge", aga see, et ta filmikarjääri lõpetas, filmimaastikul midagi enam ei muuda, sest tema viimane väga hea film "Moonrise Kingdom" tuli kümme aastat tagasi ja pärast seda on ta enamasti olnud filmides, kus ta mängib politseinikke või sõjaväelasi, rollid ei ole väga pikid ja filmid on tehtud otse videosse."

Põhjus, miks Willis on viimasel aastatel mänginud paljudes madalaeelarvelistes filmides, on hea sissetulek. "Sind enam ei kutsuta suurematesse filmidesse, vaid teed siin-seal väikseid juppe, saad raha kätte, pannakse plaadikaanele ka ja oled justkui näitleja," tõdes ta ja lisas, et tema karjäär oli viimastel aastatel küll aktiivne, aga sealt paistab silma pigem kvantiteet, mitte kvaliteet.

"Nende filmide hinnang IMDb-s oli ikka väga-väga madal, eks need ongi selline reedeõhtune meelelahutus popkorni ja mõne joogi kõrvale, eks nad toimisid sellisena, aga viimased kümme aastat polnud ta filmimaailmas relevantne, sest tema nimega ei müü juba pikemat aega suuri filme," mainis Leitmaa.