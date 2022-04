Kolme Eesti kunstigalerii heategevuslikul oksjonil koguti 66 650 eurot Ukraina toetuseks

Müüdud teoste hulgas oli nii maale, fotosid, graafikat, skulptuure kui ka installatsioone ning üks NFT. Kõige kallimalt müüdi Vladimir Dubossarsky maal "Fisherman", mille hinnaks kujunes oksjonil 16 000 eurot. Kõrge müügihinnaga olid veel Tommy Cashi maal "Testosterone Tyrone" (5500 eurot), Kaido Ole graafika "Woody" (4000 eurot), Mirjam Hinni maal "Suur sametine sinine" (4000 eurot), Robin Nõgisto maal "Jäneste planeet" (3800 eurot), Sigrid Viiri installatsioon "Gift" (3800 eurot), Kris Lemsalu objekt "V" (3600 eurot).

"Kogu heategemise taustal sai ristsed ka kolme kaasaegse kunsti galerii koostöö, ühistegemisi on vaja igas valdkonnas ning koos tegemise jõud on suurem kui igaühel eraldi. Seega on lootust, et sarnaseid ettevõtmisi tekib ka tulevikus," ütles üks oksjoni korraldajatest, Art & Tonic galerist Reigo Kuivjõgi.

Oksjonile annetasid oma teose Tommy Cash, Sirja-Liisa Eelma, Vladimir Dubossarsky, Jaan Toomik, Kaido Ole, Jaanus Samma, Sigrid Viir, Krista Mölder, Nik Kosmas, Ilja Karilampi, Inga Meldere, Mikko Hintz, Merike Estna, Edith Karlson, Kris Lemsalu, Flo Kasearu, Dan Mitchell, Mari-Leen Kiipli, Laura Põld, Līga Spunde, Eike Eplik, Elīna Vītola ja Ieva Kraule-Kūna, Alexei Gordin, Eva Mustonen, Kristi Kongi, Alar Tuul, Mirjam Hinn, Kiwa, Robin Nõgisto.

Müügitulu annetatakse Ukrainat abistavatele organisatsioonidele MTÜ Ukraina Kultuuri Keskus, Rotary Klubi Tallinn Vanalinn MTÜ, Kiievis asuvale heategevusorganisatsioonile Come Back Alive, MTÜ Eesti Pagulasabi, Ukrainas Kiievi oblastis asuvale loomade varjupaigale Sirius ning Ukraina Digitaalse Transformatsiooni Ministeeriumile.