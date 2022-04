Rainer Saks raamatust "Putini inimesed": Venemaast see liiga palju ei räägi

Eelmisel nädalal müüdi heategevuslikul oksjonil 4000 euro eest Catherine Beltoni raamat "Putini inimesed", mille andis märtsi lõpus eesti keeles välja KAVA kirjastus ja mis nüüd on kerkinud raamatupoodide müügiedetabelite tippu. Julgeolekuekspert Rainer Saks tõdes, et Venemaa poliitilise süsteemi kujunemise põhjuseid see raamat liiga palju ei selgita.

Vladimir Putinist on kirjutatud palju raamatuid. "Putini inimesed" on aga nende hulgas omamoodi teos, märkis Saks saates "OP".

"Esiteks on ta väga selle autori nägu. See autor on ajakirjanik, kes on töötanud Financial Timesi korrespondendina Venemaal. Mälu järgi 2007/2008–2013, ja ta omab väga tugevat ajakirjaniku kirjutatud teksti pitserit ja see teeb teksti hästi kergesti loetavaks."

Kuigi tekst on kergesti loetav, on sisu siiski olulisem, lisas Saks. "See keskendub sellele, kuidas praegune Venemaa juhtkond kujunes selliseks süsteemiks nagu me teda teame."

Raamatu ümber on puhkenud mitu kohtuvaidlust. On terve hulk häiritud kodanikke ja organisatsioone, kes üritavad nii autorit kui ka väljaandjat kohtusse anda. Saks ei imesta, et inimesed tunnevad end häirituna.

"Väga paljud nendest väidetest, mis seal on esitatakse, on kahtlemata sellised, mida väga ühemõtteliselt teostada ei saa. Natuke kumab raamatust läbi see, et need, kes on Venemaa süsteemi poolt kõrvale lükatud, esitavad oma versiooni."

Saks lisas, et selles mõttes ei ole sellel raamatult niivõrd tugevat dokumentaalset tõestust, nagu me oleme harjunud nägema, kuigi ta toob väga palju välja dokumente, mis tõestavad väiteid, mida ta esitab, aga on siiski rohkem jutustuse moodi, mitte selge sündmuste dateerimine.

Detailides leidis ta raamatust enda jaoks kindlasti uut materjali. Info maht, mis raamatusse on koondatud, on aga tema sõnul meeletu ja selles suhtes tuleb teha raamatu autori ees sügav kummardus.

"Ta on suutnud läbi töötada meeletu hulga informatsiooni. Teiseks on ta suutnud võtta väga suures hulgas intervjuusid väga pikkade aastate jooksul inimestelt, kes muidu avalikkuses seda infot ei ole kunagi kajastanud või sellest jutustatud. Kui need kaks kokku panna, leiab sealt väga palju detaile, mis on minu jaoks olnud teadmata."

Raamatu kõige suurem väärtus on Saksa sõnul see, et need inimesed, kes on nende sündmustega seotud olnud, jutustavad sellest, kuidas nemad tajuvad, mida need sündmused tähendasid, kuidas kulgesid ning kui midagi planeeriti, siis kuidas see tegelikult välja kukkus.

Raamatus on väga hästi õnnestunud see, et see näitab, kuidas Putin inimesena kujunes selliseks nagu ta täna on. "See annab täiesti adekvaatse selgituse, aga ma rõhutan ühte asja, mida seal pole – seal pole väga palju räägitud sellest, miks see poliitika, mida aetakse, on selline nagu ta on."

Saksa sõnul ei räägi "Putini inimesed" seega liiga palju Venemaast, vaid keskendub ühe rühma inimeste tegemistele, kellel on KGB taust või kes on sellega seotud, ja räägib sellest, kuidas nad äride ja muude omavaheliste sidemete kaudu lõid valitsemissüsteemi nagu Venemaal on.

Kuivõrd raamat ei räägi sellest, kuidas poliitikat kujundatakse, jäävad raamatus väga varju need, kelle mõju poliitikale Venemaal on väga suur, aga kes ei kuulu otseselt sellesse ringi, tõdes Saks. "See on raamatu suurim puudus, kuigi seda ei saa ette heite, sest autor soovibki näidata seda, mida me tunneme või mida peeti pikalt siseringiks," märkis ta.