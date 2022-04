Snoop Dogg plaanib Death Row kataloogi viia eraldi voogedastusplatvormile

"Esimese asjana võtsin kogu muusika nendelt tuntud platvormidelt maha, sest need platvormid ei maksa. Need platvormid koguvad miljoneid esituskordi ja keegi ei saa palka peale plaadifirmade endi. Nii et ma tahtsin oma muusika sealt ära võtta ja luua Amazoni, Netflixi ning Hulu sarnase Death Row platvormi. Seni elab see muusika metaversumis," märkis Snoop Dogg intervjuus taskuhäälingule "Drink Champs".

Räpparil on oma endise koduplaadifirmaga suured plaanid – muu hulgas plaanib ta teha sellest nn NFT-põhise (NFT on non fungible token on kopeerimatu fail, mille kordumatus põhineb plokiahela tehnoloogial, millel rajanevad ka krüptorahad – toim) plaadifirma ja viia selle lõpuks Facebooki looja Mark Zuckerbergi loodud virtuaalsesse metaversumisse.

Kaks kuud tagasi teatas räppar, et hüppab krüptoraha rongile ja teeb oma uue albumi "B.O.D.R." ("Bacc on Death Row") plokiahela kaudu kättesaadavaks.

Praeguse seisuga pole Apple Musicus, Spotifys ja Amazonis enam saadaval selliseid suuri albumeid nagu Snoop Doggi enda "Doggystyle" ja "Tha Doggfather" ning Dr. Dre "The Chronic". Samas on need endiselt saadaval Jay-Z-le kuuluvas TIDAL-is, mis on tuntud kõrgemate autoritasude maksmise poolest.

Death Row asutasid 1991. aastal Suge Knight, dr Dre ja Michael "Harry O" Harris. Snoop oli Dre ja 2Paci kõrval üks kolmest peamisest artistist, kes vastutasid legendaarse lääneranniku räpiplaadifirma edu eest.