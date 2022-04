Vaata enne tele-eetrit: portreefilm "Sõelaga vett. Merle Karusoo"

Filmi autorid tunnistasid ERR-ile, et ehkki enne filmi tegemist polnud neil kummalgi isiklikku kokkupuudet Merle Karusooga olnud, oli huvi tema töö ja tegevuse vastu neid saatnud aastaid. "Ma kohtusin juhuslikult Merle Karusooga ühel üritusel ja sain teada, et tal on kodus hulk arhiivimaterjale ja kui me sellest kuulsime, siis võtsime ennast kokku ja lihtsalt läksime ühel päeval tema ukse taha," selgitas Kristin Raup ja lisas, et tema idee oli pakkuda end appi neid korrastama. "Seeläbi ühtlasi näha, mis seal on, aga juba selle vestluse käigus oli mulle selge, et see film peab olema Merle Karusoost."

Film teatrilavastajast ja elulugude kogujast Merle Karusoost heidab pilgu tema isiklikele lugudele, kajastades läbitud eluetappidel settinud tõekspidamisi ning mäletamise läbivat rolli. Tootja F-Seitse. Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling.