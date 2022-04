ETV ja ETV2 toovad ekraanile portreed märgilistest kultuuritegelastest

Aprillis ja mais esilinastuvad ERR-i kanalites kultuurisaated märgilistest juubilaridest – 50 aastat tegutsenud Hortus Musicusest, 60. sünnipäeva tähistanud Elmo Nüganenist ja perekond Raudadest eesotsas Aino Pervikuga, kel aprillis täitub 90 eluaastat. Peatselt tele-esilinastuvad ka portreefilmid Merle Karusoost ja Mehis Heinsaarest.

"Muusikaparadiis. Hortus Musicus"

R, 15.04 kell 21.30 ETV2-s (ETV-s tulekul mais)

Kuidas vanamuusikaga publikut köita ja olla endiselt armastatud ning kuulus, sellest räägib värskes saates Andres Mustoneni ja tema 50-aastaseks saanud ansambliga Hortus Musicus. Saatejuht Karmel Killandi.

"Elmo Nüganen. Kuues käik"

R, 15.04 kell 20 ETV-s

Teatri- ja filmilavastaja Elmo Nüganen tähistas veebruaris oma 60. sünnipäeva. Pikemas intervjuus avab Nüganen, kas selles eluetapis on vabakutselisus inspireeriv või hirmutav, kas uus algus on kuuekümnesena võimalik ja milline on olnud teekond "Kolmest apelsinist" Melchiorini. Elmost kui õpetajast, kolleegist, sõbrast ja lähedasest inimesest räägivad Priit Võigemast, Piret Kalda, Anne Reemann ja mitmed teised kaasteelised. Saatejuht on Margit Kilumets.

"Aino on ainus! Aino Pervik 90"

R, 22.04 kell 21.30 ETV2-s

P, 24.04 kell 18.45 ETV-s

22. aprillil tähistab lastekirjanik ja prosaist, luuletaja ning tõlkija, kolme lapse ema ja seitsme lapselapse vanaema Aino Pervik 90. sünnipäeva. Sel puhul intervjueerib oma ema Mihkel Raud. Raudade pere lugu avavad veel Mihkli kirjanikust õde Piret Raud ning kirjanik ja tõlkija Rein Raud. Lisaks saavad sõna ka pere kõige nooremad liikmed, kel on kirjutamisega juba samuti väga lähedane suhe. See on Raudade kirjanduspere isiklik lugu läbi kolme põlvkonna. Saatejuht on Mihkel Raud, toimetaja Anu Välba.

"Sõelaga vett. Merle Karusoo"

N, 21.04 kell 22.05 ETV-s

Portreefilm teatrilavastajast ja elulugude kogujast Merle Karusoost heidab pilgu tema isiklikele lugudele, kajastades läbitud eluetappidel settinud tõekspidamisi ning mäletamise läbivat rolli. Kristin Raupi ja Madli Lääne dokumentaalfilm on ühtlasi film mälust, mäletamise tähtsusest ja inimese identiteedist mälu kontekstis. Tootja on F-Seitse.

"Pingeväljade aednik"

Tulekul maikuus

Portreefilmi peategelane on kirjanik Mehis Heinsaar, looja, kel meeldib rännata oma sisemises psühhogeograafias. Teda ümbritseb ebatavaline ja tähendusrikas loodus, ta oskab veel kõnelda loomade ja lindude keelt ning näha silmale nähtamatut. Mehis Heinsaar püüdleb läbi metsiku tihniku avarate luhtade poole, selliseid mitmepäevaseid matkasid nimetab ta ise vaese mehe palverännakuteks. Rändaja teel leiab aset seitse kohtumist, mis avavad vaatajale Mehis Heinsaare maagilist siseilma. Filmi autorid on Joosep Matjus ja Katri Rannastu, tootja Wildkino.