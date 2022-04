Tartu endine linnaarhitekt: Lodjakoja arhitektuuri iseloomustab terviklikkus

Priit Jagomägi, MTÜ Emajõe Lodjaselts juhataja, sõnas, et kuigi on 15 aastat rajatist oodanud, siis tegevuse eesmärk on püsinud sama selge. "Alguses oli siin küll ajutine lodjakoda. Aga nüüd saame siin ehitada järjepidevalt lotjasid ja teisttüüpi laevu."

Ka praegu käib uue lodja ehitamine, mida soovitakse jõele lasta 2024. aastal, kui Tartu on Euroopa kultuuripealinn.

"Et lodjakojast rääkida, peaks rääkima inimestest, mitte hoonetest. Mäletan linnaarhitektina küll neid arutelusid Priiduga. Tuli tülikas linnakodanik, kes ajas selgelt oma rida. Ja tulemus on näha," ütles Tartu endine linnaarhitekt Tiit Sild.

Sild sõnas, et Lodjakoja arhitektuuri iseloomustab terviklikkus. "Seda siin vaadates on näha, et on arvestatud asukohaga, see on mõtestatud. Kolm eri mahtu kõlavad kokku."

Need kolm hoonet on peahoone, kus käib laevaehitus, aga sisaldab ka kohvikut ja konverentsiruumi; eraldi maja on materjalide hoidmiseks ning on ka kolmas maja peatumiseks, mis sisaldab sauna.

Lodjakoja, mis pälvis 2021. aastal kultuurkapitali eripreemia kategoorias "Uus ruum", autoriteks on Salto arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Ragnar Põllukivi ja Marja Viltrop.

Kultuurisaade "OP" on ETV eetris 21. aprillil kell 20.