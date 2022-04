Kirjastuse Hea Lugu ajalooromaanide konkursi võitis Raul Sinialliku käsikiri

Tänavuse ajalooromaanide võistluse kaks parimat lugu käsitlesid 13. sajandit. Võitjaks osutus Raul Siniallik käsikirjaga "Salajane ristisõda", mis räägib Jäälahingust. Tavaelus merendusega seotud Siniallik tunnistab, et Indrek Hargla ajaloolised romaanid on andnud talle eeskuju ja julgust.

"See on mõeldud klassikalise ajalooromaanina. Ma püüdsin võimalikult identseks jätta ajaloolised isikud, kes sel ajal tegutsesid, millised nad võisid tegelikult olla, mitte sellistena nagu neid on kujutatud senistes ideoloogilistes raamatutes ja filmides," rääkis võistluse võitja Siniallik.

"Minu eesmärk ei ole olla ajalooprofessoriga ühel tasemel, vaid lihtsalt usin õpilane, kes on teinud ära oma kodutöö," lisas ta.

Teise koha pälvis Sverre Lasn romaaniga "Risti vägi" ja kolmanda Lilli Luuk romaaniga "Minu venna keha". Ära märgiti Ketlin Priilinna "Väike raamatupoodnik Alice", Lille Roometsa "Mina ja August" ja Ilmar Vananurme "Petserimaa taevahelgid".

Väga põhjaliku eeltöö teinud Raul Siniallik on erialaselt seotud hoopis merendusega ja juhib Eesti meremeeste sõltumatut ametiühingut.