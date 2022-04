Galerii: avanes Martin Siplase arhitektuurifotonäitus "Abstract City"

Näitust saadab Jarmo Kauge loodud helitaust.

Siplase sõnul on arhitektuur paelunud teda lapsepõlvest. "Arhitektuur on kui raamistus, mis ümbritseb elu. Kunstiliikidest kõige nähtavam, millest üle ega ümber ei saa, sest see saadab meid igal sammul."

Martin Siplane (1985) on arhitektuurifotograaf, kes töötab Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut fotograafina. Tema igapäevatööks on jäädvustada eri ajastute hävinemisohus arhitektuuri.

Näitus on avatud 12. maini.