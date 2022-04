Martin Siplane avab esimese isikunäituse abstraktsest linnast

Siplase näitus "Abstract City" on värviküllane nägemus linnast, mis võib asuda ükskõik kus, vaataja fantaasias või tegelikkuses. Näitust saadab Jarmo Kauge loodud helitaust.

Siplase sõnul on arhitektuur paelunud teda juba lapsepõlvest saati.

"Arhitektuur on kui raamistus, mis ümbritseb elu. Kunstiliikidest kõige nähtavam, millest üle ega ümber ei saa, sest see saadab meid igal sammul."

Seeria "Abstract City" on koorunud kunstniku lapsepõlvemälestustest, kui võimatute vormidega majad, mida ta lapsena paberitele kandis.

"Küllap olengi nende abstraktsete kompositsioonidega tahtnud pakkuda inimestele lihtsalt silmailu ja lootust, et kõik on võimalik. Seega on sellest saanud ka unistus helgemast tulevikust."

Martin Siplane (1985) on arhitektuurifotograaf, kes töötab Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut fotograafina. Tema igapäevatööks on jäädvustada eri ajastute hävinemisohus arhitektuuri. "Abstract City" on Martini esimene isikunäitus.

Näituse avamine toimub 25. aprillil kell 18–20 galeriis Positiiv (Roo 21a Tallinn).

5. mail kell 19.15 osaleb galerii Positiiv Tallinn Music Week galeriide tuuril, kus Martin räägib oma loomingust. 21. mail kell 18-23 on näitus osa Muuseumiöö programmist "Öös on unistusi". Kohal on fotokunstnik Martin Siplane ja galerist Kristel Schwede.

Näitus on avatud galeriis Positiiv 26.04.–12.05.2022 (Roo 21a Tallinn) E–R kell 12–18. TMW galeriide tuuril, 5.05. kell 12–19. Muuseumiööl, 21.05 kell 18–23.