Muuseumiööl on sel aastal üheeurone pilet

Muuseumiöö pilet on korraldajate sõnul mõeldud selleks, et eriprogramme, ekskursioone, kontserte, etendusi ja töötubasid korraldavatele muuseumidele pisut rohkem tuge pakkuda. Samas rõhutavad nad, et valikus on ka muuseume, kuhu pääseb tasuta.

Samuti teeb Muuseumiöö tänavu koostööd SA Heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, mistõttu kutsutakse tegema annetusi, et koguda raha perepäeva korraldamiseks raskelt ja krooniliselt haigetele lastele. Annetusi on võimalik teha kõikides muuseumides üle Eesti.

Tänavusel Muuseumiööl "Öös on unistusi" osaleb üle 150 muuseumi üle Eesti.