Muuseumiöö kutsub tänavu unistama

Muuseumiöö teema "Öös on unistusi" kutsub mõtisklema küsimuste üle, millest unistavad kogukonnad ja inimesed muuseumi ümber ning milline võiks olla unistuste muuseum.

Muuseumiöö identiteedi osa on küll olnud tasuta sissepääs, kuid 2022. aasta Muuseumiööl maksab pilet igas muuseumis üks euro külastaja kohta. Pilet on selleks, et öö eriprogramme, ekskursioone, kontserte, etendusi ja töötubasid korraldavatele muuseumidele pisut rohkem tuge pakkuda. Siiski on ka sel aastal mõned muuseumid avanud oma uksed tasuta.

Seoses teemaga "Öös on unistusi", tehakse koostööd SA heategevusfondiga Minu Unistuste Päev ning kutsutakse tegema võimaluse korral annetusi, mis aitavad ellu viia mõne rasket või kroonilist haigust põdeva lapse unistust.