Tänavusel Muuseumiööl "Öös on unistusi" osaleb üle 150 muuseumi

Laupäeva, 21. mai õhtul avavad muuseumid ja külastuspaigad üle Eesti oma uksed. Tänavu teeb Muuseumiöö koostööd ka heategevusfondiga Minu Unistuste Päev, et koguda raha raskelt haigetele lastele.

"Kutsume huvilisi avastama osalevate asutuste programme ning kokku panema oma Muuseumiöö trajektoor. Põnevaid eriprogramme, ekskursioone ja töötubasid leiab erinevatest Eesti paikadest ning nendega on võimalik tutvuda Muuseumiöö kodulehel," lisab Kerttu Männiste Eesti Muuseumiühingust.

Muuseumiöö raames kogutakse ka annetusi raskelt ja krooniliselt haigetele lastele. "Oleme väga tänulikud kõikidele muuseumidele üle Eesti, kes on näidanud üles valmisolekut heategevuslikuks koostööks. Meie eesmärk on üllas ja pakub rõõmu ning positiivseid elamusi väga paljudele raskelt haigetele lastele, mis on neile oluline emotsionaalne tugi tervenemisprotsessis," ütleb Minu Unistuste Päeva tegevjuht Kristiina Gabor-Mägi.

Heategevusfond Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi, et toetada lapse ja pere vaimset tervist, mis on oluline osa raviprotsessi tervikust. Fond korraldab aastas ca 100 üritust, millest pool on personaalsed unistuste päevad ja teine pool erinevad grupiüritused.

Osadesse Muuseumiöö programmis olevatesse muuseumitesse on tänavu sissepääs 1 euro ning teised neist on tasuta. Muuseumide uksed on avatud kell 18-23.