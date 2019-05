Galerii. Muuseumiööl avas tasuta oma uksed 214 paika üle terve Eesti

Üheteistkümne toimumisaasta jooksul on muuseumiööst kujunenud Eesti suurim muuseumisündmus, mis on igal aastal järjest rohkem publikut leidnud. Eelmisel aastal tehti viie tunni jooksul üle terve Eesti rohkem kui 125 000 muuseumikülastust.



Selle aasta muuseumiöö teema – mustrid – kutsub külastajaid tabama mustreid elus meie ümber: kultuuris, ühiskonnas, looduses ja küsima milliste mustrite osad me ise oleme. Milliseid mustreid märkame ja millistest vabaneda püüame? Miks me käitume teatud olukordades kindlal moel ehk millised on meie käitumismustrid, olgu siis indiviidi või grupina? Milliseid mustreid kasutavad tööstused ja masinad, mida räägivad rahvarõivamustrid ja millised on loomade käitumismustrid?

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing.