Insenerid otsivad võimalusi keskaegse koge ehitusplatsilt ära viimiseks

Laevavrakk Lootsi tänav 8 ehitusplatsil on osutunud suurimaks seni leitud omasarnastest Euroopas. 1962. aastal leitud Bremeni koge on küll kõige terviklikum, kuid nüüd leitu on suurem.

"Lootsi tänava koge on nii pikkuses kui ka laiuses meeter-paari võrra suurem," sõnas meremuuseumi juhatuse liige Urmas Dresen.

Koget soovitakse ühes tükis mööda Tallinna tänavaid meremuuseumisse teisaldada.

"See ongi täna veel suur väljakutse. Ega me ei saa öelda täna, et me teda tervelt välja ei võta. Kui me oleme saanud inseneride käest vastuse, kui palju see kaalub, kui palju me energiat peame kulutama selleks, et teda siit kätte saada, see on kõik alles teostamisel. Ja meil pole otsust veel, kuhu ta siis tegelikult läheb," rääkis EHC Lootsi OÜ arendusjuht Tarmo Mill.

Üle 60 tonni kaaluvale kohmakale puitkonstruktsioonile on kõige lihtsam angaar ümber ehitada. Et Lootsi tänava parkla all ootab veel teinegi, väiksem koge, mõtleb Urmas Dresen kogede vanadekodu rajamisele.

"Võib-olla siis tulekski rajada mingisugune vrakkide ühiskodu," ütles Dresen. "Meremuuseumi juhina oleks mul natuke kahju, kui nad kusagile Naissaare juurde liivakottide alla läheksid," lisas ta.

Dereseni hinnangul läheks see maksma paarsada tuhat eurot.

Koged pugesid maapinnast välja alates aastast 1943, kui Hollandis kuivendati Zuiderzee ala. Kas meil on tegu päris kogega, selgub siis, kui parras lahti kaevatud - õigel kogel olid põhjalauad serv serva vastu.

Igal juhul on tegu Hansaliidu tõelise tööhobusega, ütleb Dresen. Võimalik, et puit saeti laudadeks 13. sajandi saeveskis, mille panid tööle tuulikud.