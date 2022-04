Arheoloog Lootsi tänavalt leitud kogest: valus küsimus on, mis sellest edasi saab

Eesti mereajalugu on saanud ühe uue erilise peatüki, sest Lootsi tänavalt puhastati ehitustööde käigus välja varajane keskaegne laev. Arheoloog Mihkel Tammet märkis, et tegemist on merendusajaloo jaoks unikaalse leiuga ning arendaja koostöös riigiga peaks tõsiselt kaaluma seda, et see konserveerida ja eksponeerida.

"See on kogede koge. Ta on 25 meetrit pikk, nende talade laius, mis määravad laeva mahu, on 9 meetrit. See jätab sellest laevast väga võimsa mulje. Õnneks on see säilinud ka väga kõrgelt. Ta on põhjast pea 3,5 meetrit osaliselt säilinud," rääkis Tammet "Ringvaatele".

Ta tõdes, et sellisele laevale võis kaupa mahtuda sada tonni ja enamgi. "Esialgne ebavlev arvamus on, et selle laevaga on veetud kõike. Aga kindlasti on sellega veetud telliskive."

Tammeti sõnul on aga keeruline öelda, mis aastal see koge on ehitatud. "See ilmselt tuleb välja pikema aja jooksul, kui me teeme rohkem proove. Aga võib arvata, et vähemalt üks palk, millest see laev on ehitatud, on langetatud 13. sajandi lõpus."

Esimene ülesanne arheoloogile on laev välja kaevata, kõik leiud registreerida, koostöös meremuuseumiga kaardistada laeva detailid, muud irdosad.

Lootsi tänavalt leitud koge. Autor/allikas: ERR

"Valus küsimus on see, mis sellest vrakist edasi saab, kui need arheoloogilised uurimised on läbi viidud. Kui kiiresti jõutakse või kas see tahtmine on üldse olemas, et jõuda see laev konserveerida ja kuhugi eksponeerida," selgitas Tammet.

"Siin peab riik koostöös arendajaga mingi kesktee leida ja tõsiselt kaaluma seda, et see merendusajaloo jaoks unikaalne leid leiaks omale väärika koha."

Kui midagi ette ei võeta, hävib see sisuliselt kahe kuuga.

"Me niisutame seda kogu aeg, meil on voolikud ja sprinklerid üleval. Me saame seda teha mõnda aega, kuu-kaks. Aga rohkem ei ole seda võimalik teha, sest vaatamata sellele, et me niisutame, saab lõpuks keskkond meist võitu," tõdes Tammet.