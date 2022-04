Tänavakunstnik Sirla: tavaliselt lihtsam on andeks saada kui luba saada

"Eelmine aasta me tegime näituse mahajäetud majja. Kõige koledam keskkond, inimesed ei taha sinna tegelikult minna, aga kunstnikud suutsid selle nii ägedaks ja huvitavaks teha," tutvustas Sirla.

"Kui öelda sõna tänavakunst, siis kõigil vist tuleb spreipurk silme ette," rääkis Sirla stereotüübist. "Tegelikult ei pea olema tänavakunst otseselt pilt seina peal, võib ka olla skulptuur või ükskõik mingi muu sekkumine tänavaruumi," teatas ta.

"Minu arust see teebki tänavakunsti huvitavaks, et ta kogu aeg muutub ja läbi kunsti saab keskkonda kogu aeg muuta," ütles Sirla. "See võlu ongi selles, et siis oskad paremini hinnata, kui ta on seal tänaval seina peal olemas," kirjeldas ta pidevalt muutuvat tänavakunsti.

"Kui ei meeldi, siis võtab maha, kui meeldib, siis ei võta," vastas Silra küsimuse, mis pärast ilma loata kunstist tänaval saab. "Tavaliselt lihtsam on andeks saada kui luba saada."

Lisaks plaanivad kunstnikud Kairo ja Sirla sõita autobussiga Berliini, et tutvustada seal Tartu tänavakunsti. Enne sõidu alustamist kaunistatakse kaubik Kairo enda tehtud kleepsudega ära, millega kunstnik juba saates algust tegi.

"Berliinis meil on ka rohkem traditsioonilisem galeriinäitus, aga me üritame ka galeriipinda võimalikult palju muuta rohkem tänava moodi," rääkis Sirla lõpetuseks.