"Plekktrummis" on tuleval nädalal külas Ardo Ran Varres

Tammsaare viimases suures romaanis otsis Põrgupõhja Jürka hingeõndsust, et päästa inimkond. Kas Jürka vägiteod aitaksid lunastada ka praegust maailma?

"Plekktrummi" külaline on peatselt valmiva ooperi "Põrgupõhja uus vanapagan" helilooja Ardo Ran Varres. Saade on eetris 2. mail kell 21.30 ETV2-s, saatejuht on Joonas Hellerma.