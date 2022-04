Ukraina muusikafestival Odessa Classics toimub tänavu Eestis

Festivalil esineb teiste seas Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Olari Elts, viiuldaja Daniel Hope, festivali kunstiline juht ja rahvusvaheliselt tunnustatud Ukraina pianist Aleksei Botvinov. Üles astub ka tänavu Nielseni konkursi võitnud Hans Christian Aavik.

Kolmapäeval toimunud pressikonverentsil kommenteeris Kultuuripartnerluse juht Meelis Kubits, et see on meie kohustus ja ühtlasi ka võimalus olla kriisiajal Ukraina suurfestivalile lähedane partner. "Festival toimub juba kaheksandat korda ja on oluline, et traditsioon ei katkeks."

Festivali asutas 2015. aastal pianist Aleksei Botvinov sooviga luua suurte traditsioonidega muusikalinna Odessasse kõrgetasemeline rahvusvaheline festival. "Aleksei Botvinov on üles ehitanud väga võimsa festivali. Festivali ideeks oli ka tema soov lähendada Ukrainat Euroopale. Festivalil on esinenud suured rahvusvahelised nimed nagu Jevgeni Kissin, Maksim Vengerov, Daniel Hope ning sellest on kujunenud Ukraina suur edulugu," selgitas Kubits.

Festivali korraldusele pani väga lühikese ajaga õla alla Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. ERSO direktor Kristjan Hallik selgitas, et Odessa Classics kutsus ERSO juba aastaid tagasi festivalile esinema. "Siiani takistasid seda koroonapiirangud ja nüüd sõjaseisukord. Kuna meil oli võimalus festivali korraldusega aidata, liitusime ja see praegune eksiilfestival sai väga lühikese ajaga kokku pandud. Lisaks maailmanimega artistidele ja Ukraina artistidele tahtsime ka sisse tuua meie oma edulugu ja nii esineb festivalil Hans Christian Aavik."

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peadirigent Olari Elts kinnitas, et festivalil Odessa Classics Tallinnas saab oluliseks esituseks ukrainlaste ikoonilise helilooja Valentin Silvestrovi VII sümfoonia, mida on peetud 20. sajandi üheks kõige mahlerlikuma dimensiooniga heliteoseks. "Ettekandele tuleb ka Arvo Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks". Festivali asutaja Aleksei Botvinov soleerib ERSO ees Mozarti klaverikontserdis, Daniel Hope astub üles Britteni viiulikontserdiga."