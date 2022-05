Nick Cave & The Bad Seeds esineb augustis esimest korda Eestis

Alates 1982. aastast tegutsenud bänd on välja andnud 17 stuudioalbumit, uusim plaat "Ghosteen" ilmus 2019. aasta sügisel. Ansambli muusikat iseloomustab emotsionaalne intensiivsus, nende tekstid on tihti inspireeritud surmast, religioonist, armastusest ja vägivallast.

Bändi ülemaailmne tuntus saabus 1990ndatel lugudega "Where the Wild Roses Grow" (1994, Kylie Minogue'ga) ja "Into My Arms" (1997).