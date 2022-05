Aljona Suržikova: ma ei teinud filmi sõjast, vaid inimestest

Režissööri Aljona Suržikova käe all on valminud dokumentaalfilm "Oleme teiega" , mis portreteerib vabatahtlikke, kes aitavad Ukraina sõjapõgenikke. Suržikova rääkis "OP"-is, et tema aastaid tagasi lõpetamata jäänud film Süüria sõjast pani mõistma, et tuleb näidata inimesi, mitte sõda.

Aljona Suržikova on Eestis sündinud ja elanud, küll aga on tema ema Ukraina juurtega usbekistanlane ja isa Vene juurtega ukrainlane. "Sündisin Lasnamäel, aga suviti olin Ukrainas. Ma olen eestlane, mitte Eesti venelane," ütles režissöör.

Praegu elab Suržikova koos oma pere, õe pere ja vanematega Lääne-Virumaal Käru külas. "Elasime vahepeal Hispaanias, siis tulime tagasi Lasnamäele, seejärel kolisime Taisse, ning viimaks naasesime Eestisse ja kolisime Käru külasse."

Kärusse rajati koduloomuuseum, kus on eksponeeritud mitukümmend käru, vanim neist 19. sajandist. "Kärude muuseumi tegemine näitas, et kõik on võimalik ja inimesed tulevad kaasa, kui ise oled entusiastlik. See muuseum areneb nii kiiresti, kogu aeg tulevad uued ideed, justkui iseenesest. Kui tegin Ukraina põgenikest filmi, siis kohtusin ühe lauljannaga ja nüüd ta tulebki kahe nädala pärast siia esinema."

Suržikova, kes jäädvustas oma värskes dokumentaalfilmis vabatahtlikke, tegutseb ka ise vabatahtlikuna. "Aitan inimesi Ukrainast siinses vastuvõtupunktis. Seletan neile, mis edasi saab. Mul on kõrge stressitaluvus ja saan nendega rääkida erinevatel teemadel, saan neid rahustada. Minu käest on küsitud, kas olen psühhoterapeut, aga ei, olen režissöör."

Järgevalt mõtestas Suržikova režissööriks olemist laiemalt, mis tema sõnul seisnebki lahenduste leidmise kunstis. "Režissööritöö õpetab rääkima ja kuulama, õpetab väljapääsu otsima. See amet paneb mõtlema, mis saab edasi. Ja mis saab peale filmi, kuidas teha nii, et elu läheks paremaks."

Suržikova jaoks ei ole dokumentaal "Oleme teiega" esimene filmiprojekt, mis jäädvustab sõjast räsitud elu. Nimelt oli tal 2015. aastal kavatsus rääkida lugu Süüria sõjast, ka filmimaterjali oli omajagu kogutud. "Mul jäi film tegemata, sõda on väga karm teema. Kui hakkad sõjast fimi tegema, siis see õudus ja surm tuleb sinu enda elusse. Nii juhtuski. Ootasin seda filmi tehes oma neljandat last ja see laps suri. Peale lapse surma ei suutnud ma filmi lõpetada. See on suur vastutus, millest film teha. Ukraina filmi ma ei teinud sõjast, vaid inimestest.

Dokumentaalfilm "Oleme teiega", mis jäädvustab Eesti, Poola, USA ja Hispaania vabatahtlikke, on kättesaadav Jupiteris.