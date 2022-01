Aljona Suržikova: probleeme ei lahenda, kui neist ei räägita

Aljona Suržikova portreteerib oma dokumentaalfilmis uue ajastu kunstnikku Edith Karlsonit. Filmi valmimiseks kulus Suržikoval kaks aastat. "See oli väga põnev kogemus," ütles ta ja lisas, et huvitavaks tegi kunstniku ja tema teoste loomisprotsessi jälgimine.

"Edith oli tegelikult väga lihtne tegelane," rääkis režissöör, ent tõdes, et inimestega harjumine ja suhtlemine nõuab omajagu aega. Küll aga on Suržikova rõõmus, et film lõpuks valmis sai.

Oma esimese "Eesti lugude" filmi tegi Suržikova 2003. aastal. Kokku on ta samas sarjas teinud seitse dokumentaalfilmi. ""Eesti lood" on minu jaoks väga armastatud formaat," tõdes režissöör.

Filmide loomisel mainis režissöör, et teemat, millest lugu jutustada, ei pea ta kaua mõtlema. "Kui ma midagi näen ja mulle see meeldib, hakkan kohe tegutsema," ütles ta ja lisas, et ei mõtle filmi tehes sellele, kas see ka teistele meeldib.

"Mul on ikka see publik ja inimesed, kellele ma tahan midagi rääkida, see on minu jaoks tähtis," arutles Suržikova ja lisas, et nii mõnigi kord kerkib õhku küsimus, miks ta seda tööd teeb. Küll aga jõudis režissöör järeldusele, et töö paneb tal silmad särama ning tekitab head tunnet. "Sul peab olema see tunne, et sa väga tahad."

Suržikova lisas, et jutustab filmides peamiselt sellest, mida ta oluliseks peab ning millest peaks tema sõnul ühiskonnas rohkem rääkima. "Probleeme ei lahenda, kui sellest ei räägita," ütles ta ja lisas, et kuigi filmid ei pruugi murekohti lahendada, saavad inimesed aimu sellest, mis on valesti.

Filmitegemise kõrval veedab Aljona palju aega ka Järvamaal. 2012. aastal ostis ta elukaaslasega Järvamaale Kärusse maja. Küll aga oli hoones Suržikova sõnul palju vanu asju. Asjad korjas naisterahvas kolme tuppa kokku ja lõi muuseumi. Muuseumisse kutsus Suržikova loenguid pidama erisuguse taustaga inimesi.

Lõpuks jäi kodus ruumi väheks ning režissöör pidi enda muuseumi teise kohta kolima. Nii rentis ta alevikust ühe tühja hoone. Umbes pool aastat hiljem avati seal Käru kärumuuseum, kuhu koguti kokku mitukümmend käru. Nüüdseks on muuseumis esindatud ligikaudu 200 käru.

Lisaks on Suržikova käima lükanud loengusarja "Naised lükkavad", mis toimuvad üks kord kuus Käru kärumuuseumis. "Meil käivad väga toredad õppejõud ja räägivad naistest."

Aljona Suržikova film "Uue ajastu kunstnik Edith Karlson" on ETV2 eetris 25. jaanuaril kell 21.30.