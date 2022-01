Filipp Kruusvall filmist "Onu Arvo": tegemist on multitalendiga

Eesti filmitegijate käe all on valminud seitse uut dokumentaalfilmi, mida näeb alates 11. jaanuarist teisipäeva õhtuti ETV2-s sarjas "Eesti lood". Filipp Kruusvalli sõnul on filmid eriilmelised, kuid filmitegijad on kõik tabanud hetkel olulisi, jäädvustamist väärt ilminguid.

Dokumentaalfilmide sari "Eesti lood" peegeldab ühiskonda, inimesi ja sel ajahetkel olulisi teemasid.

"Väga hästi kerkib esile sellise digitaalse ja virtuaalse elu aspekt. Viimased aastad on ju seda meile toonud väga rohkelt. Ühes filmis, mille nimi on "Onu Arvo" on peategelaseks üle 70 või pea 80-aastane vanem mees, kes ei ole nina norgu lasknud, vaid on sukeldunud ülepeakaela virtuaalmaailma. Ta kokkab, ise filmib, monteerib, kirjutab muusika – tegemist on multitalendiga," ütles Eesti filmi instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

"Viimasel ajal on palju jutuks tulnud sotsiaalmeedia toksilisusest, aga see on näide, kuidas ta on seda positiivselt ära kasutanud," lisas Kruusvall.

Frank-Leander Sapego film Arvo Kassinist jõuab vaatajateni 11. jaanuari õhtul.

Eesti lood. Onu Arvo

Maria Uppini film "Lokaalsed linlased" käsitleb üha aktuaalsemaks tõusvat linnaruumi ja sellega seonduvate probleemide temaatikat.

"Praegu hakatakse aina rohkem rääkima linnaruumist ja sellest, millist keskkonda võiks inimene enda ümber tahta ja kuidas meid liiklus mõjutab, kuidas jalakäijal on, kuidas rattaliiklejal on," rääkis Maria Uppin.

"Kui ma kesklinnas palju liigun, näiteks Narva maanteelt tahaks kohe ära põgeneda. Liiklusmüra on suur, ei ole roheline, pole kusagil olla. Sa hakkad neid teemasid mõtestama enda jaoks. See film on sellest, et hakata mõtlema selle peale, milline see keskkond on, mis jääb tubade, sooja toa vahele," lisas Uppin.

"Lokaalsed linlased"

Aljona Suržikova portreteerib oma dokumentaalfilmis uue ajastu kunstnikku Edith Karlsonit.

"Edith Karlsson teeb selliseid teoseid, mis kajastavad seda, mis toimub meie tänapäeva elus. Tema jaoks on väga tähtis ökoloogia, see et loomad surevad välja, see et inimesed tarbib väga palju. Sellised teemad on mulle ka väga tähtsad," rääkis režissöör Suržikova.