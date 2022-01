Ülevaade: ETV2 toob vaatajate ette seitse uut "Eesti lugude" dokfilmi

"Onu Arvo"

Eetris 11. jaanuaril kell 21.30 ETV2-s

Kes ütles, et vanale koerale uusi trikke ei õpeta? "Onu Arvo" on lugu Eesti vanima juutuuberi Arvo Kassini pidevast näljast õppimise, enesearendamise ja kokakunsti vastu. Staarsuunamudijad, tõmmake koomale!

Režissöör, operaator, monteerija Frank-Leander Sapego, produtsent Ivar Murd, tootja ÕM.

"Lokaalsed linlased"

Eetris 18. jaanuaril kell 21.30 ETV2-s

Kas linna planeeritakse autodele või inimestele? See küsimus kerkib esile aina teravamalt. Sõnades luuakse küll helget tulevikku, kuid teod ja investeeringud räägivad tihti vastupidisest. "Lokaalsed linlased" uurib, kui keeruline on ellu viia suuremat visiooni, mis nüüdisajastaks linnaruumi Eestis. Vastandliku loojapaari loo kaudu näeme laiemalt võitlust ja muret elukeskkonna ning selle kvaliteedi pärast.

Režissöör Maria Uppin, produtsendid Maria ja Robi Uppin, tootja Black Plastic Media Productions.

"Uue ajastu kunstnik Edith Karlson"

Eetris 25. jaanuaril kell 21.30 ETV2-s

Eesti tippskulptor Edith Karlson töötab väga palju ja seetõttu ka jõuab palju. Filmis näeme kunstniku üksildast loomeprotsessi ja vastukaaluks tema loomingu tutvustamist nii kodumaal kui ka maailma kunstipealinnas (Art Baselil Šveitsis). Edith on Eesti publikule juba tuntud ja praegu on käes hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil. Film küsib, mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta?

Režissöör Aljona Suržikova, produtsent Sergei Trofimov, tootja Diafilm.

"Hobujõud"

Eetris 1. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Hobujõud on ajale jalgu jäänud mõõtühik. Niisamuti on ajale jalgu jäämas fossiilkütustel liikuvad masinad ja isegi inimsuhted. Kui 1920ndatel alustasid bensiinimootoritega masinad hobuste üle massilist võidukäiku, siis kõigest sada aastat hiljem on virtuaalreaalsus oma võidukaare alguses, nagu ka sellega kaasnev füüsiline üksindus. "Hobujõud" portreteerib e-sportlast Risto Kappetit, kelle tööpäevad mööduvad toanurgas simulaatoril autorooli keerates. Ta on selle alaga tegelenud juba üle 12 aasta. Kui varem oli arvuti taga autorooli keeramine talle hobiks, siis juba viimased kaks aastat teenib ta Eesti keskmist palka profisportlasena, võisteldes virtuaalsetel ringradadel maailma parimatega.

Režissöör-operaator Kullar Viimne, produtsent Erik Norkroos, tootja Rühm Pluss Null.

"Põlvkond piiri taga"

Eetris 8. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Põlvkonnale, kes astus ellu pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga, on mõneks ajaks välismaale tööle, õppima või maailma avastama minek paljuski loomulik samm. Ent pöördumine tagasi Eestisse pole sageli sama lihtne. Tihti terendavad uues elukohas atraktiivsed karjääriperspektiivid ja paremad elutingimused ning tekkinud on olulised lähedased suhted. Inimesed armuvad ja abielluvad, leiavad uusi mugavustsoone ning viise, kuidas neist jälle välja astuda.

Dokumentaalfilmis näeme mitmesuguste eluteedega maailma eri paikades elavaid Eestist pärit noori, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, mõtteid ja tundeid seoses rände, kuuluvuse ja juurtega. "Põlvkond piiri taga" loob lihtsale üldistamisele allumatu pildi mööda ilma laiali rännanud põlvkonnast, kes on leidnud oma tee Eestist kaugel eemal.

Režissöör, stsenarist ja produtsent Terje Toomistu, tootja Cece.

"Randvere Leonardo"

Eetris 15. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Endel Saarepuu on kunstnikuks sündinud. Ükski teine roll, mis elul on Endlile varuks olnud, pole lõplikult pidama jäänud. Maja, kuhu kunagi pidi elama tulema tema perekond, on nüüd koduks sadadele puuskulptuuridele, vitraažidele ja joonistustele. Mida vanemaks kunstnik saab, seda vabamaks ta muutub, seda lihtsamaks muutub ta elu ja kõnekamaks tema looming. Paberile visandatud kavand või tellija soov on vaid impulss, lõpliku tulemuse dikteerib materjal ja tööprotsess. Loodusnähtused räsivad puuskulptuure ja inimeste mõtted muudavad loodud vormide tähendust. Kõik, mis tekib, on mõne aja pärast juba midagi muud.

Stsenarist-režissöör Kerttu Soans, produtsent Erik Norkroos, tootja Umberto Productions.

"Uus elu"

Eetris 22. veebruaril kell 21.30 ETV2-s

Film kadunud aegade saatkonnast – rõivaparandusärist Nõmmel – mis töötab järjekindlalt, vaatamata kiirmoe võidukäigule meie turbulentses tarbimisühiskonnas. kus odavam osta uued riided, kui neid parandada lasta. See on atmosfääriline galerii ühest vanast (aga samas vägagi ajakohasest) eluviisist ning muidugi väga elusatest karakteritest selle keskel. Proua Ulve, proua Külli, härra Arnold ja nende rohkem või vähem eriskummalised kliendid oma parandamist vajavate rõivastega on tegelased selles elukomöödias.

Stsenarist, režissöör ja produtsent Jaak Kilmi, operaatorid Kullar Viimne ja Taavi Arus, tootja Pimik OÜ.