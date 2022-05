Tõnu Seilenthal: reisides näeme me ebaharilikku ja hakkame lähemalt elu üle mõtlema

Tõnu Seilenthal kirjutas juba aastakümneid tagasi, et "meie ülesanne on igast küljest tundma õppida väikerahvaid, et siis, kui me ükskord nende kultuuri tõeliselt märkame vajama hakata, ei oleks lootusetult hilja."

"Reisides näeme ebatavalist ja harjumatut. Reisimise mõte selles ju ongi, et nähes ebaharilikku, hakkame me lähemalt mõtlema elu üle, mis on harilik, milline ta on, miks ta on meile harilik. Nii jõuame sügavamale, taastame asjade tõelise väärtuse. Ja maailma muutub taas suuremaks ja rikkamaks," teatas Seilenthal 1970-ndatel.

Tõnu Seilenthal (s. 1947) lõpetas Tartu Ülikooli cum laude 1972. aastal ja kaitses doktoriväitekirja handi keele postpositsioonikonstruktsioonidest 1977. aastal Ungari Teaduste Akadeemia juures. Alates 1976. aastast kuni tänaseni on olnud ta Tartu Ülikooli õppejõud. Fenno-Ugria Asutuse juhatuses on Tõnu Seilenthal 1996. aastast tänaseni.

Tunnustuseks pikaajalise pühendunud töö eest Tartu ülikoolis on Tõnu pälvinud Tartu ülikooli väikese medali 2017. aastal. Vabariigi President on autasustanud Tõnu Seilenthali Valgetähe V klassi ordeniga 2001. aastal. Ungari riik on 2017. aastal autasustanud Tõnu Seilenthali Teeneteordu Rüütliristiga.

ERM-i Hõimuklubi pöörab tähelepanu Uurali rahvastele ning tutvustab nende eluolu, kultuuri ja keelt, nii minevikus kui ka tänapäeval.

Sissepääs üritusele on tasuta.