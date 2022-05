Ingomar Vihmar "Suvitajate" lavastamisest: pelgasin seda natuke

Lavastaja Ingomar Vihmar rääkis, et mõte "Suvitajad" lavale tuua oli tal ammu. Pealegi on seda Eestis vaid korra lavastatud ja see oli 1977. aastal Pärnus. Aga prooviperioodil avas näitemäng end talle täiesti uuest küljest.

"Eks ma pelgasin teda natukene. Aga selgus ikkagi, et ta on parem, huvitavam, kirglikum ja seksikam, kui ma isegi lootsin," tõdes Vihmar "Aktuaalsele kaamerale".

Suvitajatel ei õnnestu lihtsalt puhata, kõike unustada ja maha jätta.

"Me küll mõtleme, et me läheme sinna mere äärde või kuhu iganes, et seal me oleme täiesti vabad sellest kõigest, mis meie sees on ja ümberringi toimub, aga seda vist ei saagi maha jätta," tunnistas Vihmar.

"See tuleb kaasa ja siis tekib sealgi midagi väga teravat, mis on isegi kõrvalt vaadates koomiline, aga nendele tegelastele mitte nii väga."

Endla on "Suvitajatest" teinud meloodilise draama, laulusõnad kirjutas ja viisid lõi muusikaala juhataja Feliks Kütt.

Bassovi osatäitja Priit Loog ütles, et tema tegelaskuju on lõbus sell, kes tegelikult tahaks mõnusalt oma suve suvilarajoonis veeta, aga elu tuleb vahele.

"Aga näitlejana mind paelub tema juures kindlasti see, et ta on nii mänguline, pakub mõnusat vabadust ja see annab hea energia. Nii mulle kui ka Bassovile loomulikult. Saame laval kokku ja kõik lööb särama kui prillikivi," lisas Loog.