Mart Soo & Kulgejad andsid välja uue albumi "Kulg III"

Plaadil kõlava muusika on Soo kirjutanud viimase nelja aasta vältel, lugude seaded sündisid ansambliliikmete ühisloominguna.

Albumil musitseerivad Mart Soo (kitarrid), Tuuli Velling (vokaal), Raun Juurikas (klahvpillid), Taavo Remmel (bass), Brian Melvin (trummid) ja Ahto Abner (trummid). Helikujunduse tegi Peeter Salmela, plaadiümbrise kujundas Peeter Laurits.

CD "Kulg III" paneb ühtlasi punkti triloogiale, mille varasemad osad on 2014. aastal ilmunud album "Kulg" ja 2018. aastal ilmavalgust näinud "Kulg II".

Kitarrist ja õppejõud Mart Soo on mänginud ansamblites Tunnetusüksus, Weekend Guitar Trio, MiaMee, Elvus ja Three Free Radicals ning teinud koostööd improviseerijatega, nagu Xavier Charles, Jean-Marc Montera, Fred Frith, Jan Bang, Toyax Wilcox jpt. Lisaks on Soo loonud muusikat filmidele, kuuldemängudele ja teatrietendustele ning esinenud Euroopas, USA-s ja Jaapanis.