Pildid: Vaal galeriis avati Peeter Lauritsa isikunäitus "Pühad kümblused"

"Peeter Lauritsa looming sobitub eesti kultuuris eri loomealade professionaale ühendavasse mõttelisse rühmitusse, kus tegeletakse eestlaste ja teiste soome-ugrilaste müütilise loodusesuhte käsitlemisega. Endiselt kujutleb suur osa eestlaseid end rahvana, kel on looduskeskkonna ja maastikuga eriline side," kirjutatakse näituse tutvustuses.

Lauritsa sõnul ei ole selles midagi vastuolulist, et tema töödes imbub ülim tehnologeeritus kokku ürgmetsa, soode ja iidsete legendidega. "Inimteadvus toetub arhetüüpsetele struktuuridele, mis ilmselt pole väga erinevad männi, orava või nugise omadest," sõnas ta.

Peeter Laurits on õppinud New Yorgis, Tallinnas, Tartus ja Peterburis. Ta on esinenud rohketel rahvusvahelistel näitustel, Lauritsa tööd kuuluvad Eesti, Soome, USA ja Portugali kunstiinstitutsioonide kogudesse.

Näitus "Pühad kümblused" jääb Vaal galeriis avatuks kuni 2. juulini.