Jaan Lott Peeter Lauritsa näitusest: see toob majja uue kvaliteedi

"Ma ei tegele siin saare kui geograafilise mõistega, vaid pigem saare kui filosoofilise mõistega," tutvustas kunstnik Laurits. "Aga tegelikult on iga pilt saare ideega, saarelise ideoloogiaga seotud," lisas ta.

Lauritsa näituse puhul huvitav ka selle asukoht - näitus asub Ferrumi kaubamajas Kuressaare kesklinnas, mille praegused omanikud on küllaltki suure osa heast kaubanduspinnast otsustanud eragaleriiks jätta.

"Näitus on see, mis majja uue kvaliteedi toob. Kui teha siia pinnale ka pood, siis maja jääks kuidagi nukramaks. / .../ see maja muutub läbi näituste kuidagimoodi mõnusamaks kohaks," arvas Ferrumi kaubamaja juhatuse liige Jaan Lott.

Peeter Lauritsa personaalnäitus on kaubamajas teine väljapanek, mis jääb sinna üles vähemalt aastaks.