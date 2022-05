Viljandi kultuuriakadeemia korraldab päranditeemalise häkatoni

17. ja 18. mail toimub Viljandis pärimusmuusika aidas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eestvedamisel Eesti esimene pärandihäkaton, mille eesmärk on teadlaste ja ekspertide kaasabil välja arendada pärimuskultuuriga seotud uuenduslikke projekte, tooteid või teenuseid.

Häkatonile sai idee esitada igaüks, kel oli soov kultuuripärandi valdkonnas innovaatilisi lahendusi ellu kutsuda. Lõppvooru pääses 16 ideed, näiteks hakatakse arendama pärandhelide digitaalset andmebaasi, seelikutriibu tuvastamise tehnoloogiat ja traditsioonilise toiduvalmistamise tehnoloogiate platvormi.

Oma panuse ideede teostamiseks annavad teadlased ja eksperdid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, TalTechist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, maakondlikest arenduskeskustest ning pärandiga seotud organisatsioonidest. Teise päeva õhtuks valib žürii Tartu Ülikooli õppeprorektori Aune Valgu juhtimisel välja võitjad, kellele antakse üle rahaline auhind.

"Soovime kultuuriakadeemiaga katsetada uusi interdistsiplinaarseid koostöövorme, mis toetavad akadeemia peamist missiooni: tagada omakultuurselt mõtleva loovharitlaskonna järjepidevus 21. sajandil," sõnas TÜ Viljandi kultuuriakadeemia direktor Juko-Mart Kõlar.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppedirektor Kadri Steinbach lisas, et kultuuripärandit, teadust ja ettevõtlust pole sel viisil kunagi varem kombineeritud. "Jõudsime häkatoni formaadini läbi mõtte, et kultuuripärand vääriks laiemat ning innovatiivsemat lähenemist."

Steinbachi sõnul on häkatonil oluline osa ka teadusel. "Kõik esitatud ideed võiksid panustada teadusloomesse või anda ainest uuteks teadusprojektideks," sõnas ta. "Esitatud ideed on väga põnevad ning potentsiaalikad, loodan, et häkatoni lõpuks oleme Eesti kultuuripärandimaastikule suutnud juurde anda hea hulga innovatiivseid projekte."