Video. Koreograafia magistritudeng Birgit Orulaid: tants on võimalus

Portreefilmisarja "Tants ON..." teises osas avab oma mõtteid BFM-i koreograafia magistritudeng Birgit Orulaid.

Birgit Orulaid sõnas, et tants jõudis temani ülikoolis, kui ta asus koreograafiat õppima. "Enne seda aktiivselt tegelesin võistlusspordiga, täpsemalt rühmvõimlemisega. Hetkel tegelen Võimlemisklubis Piruett väikeste rühmvõimlejate treenimisega. Minu huviks on tantsu- ja spordivahelise ühisosa leidmine."

Päevikuvormis portreefilmiseeria "Tants ON..." avab Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFMi) koreograafia õppekava magistritudengite mõtisklusi, visioone ja ideid tantsu rollist ja tähendusest nende endi elus ning tähtsusest ühiskonnas laiemalt. Kuus tudengit on seekord ise oma filmide peategelased, peegeldades Eesti tantsu hetkeolukorda ja mitmekesisust. Refleksioonid on inspireeritud Mait Agust ning tuginevad projekti esimeses osas toimunud sündmustel ja kohtumistel.

"Tants ON..." portreefilmide seeria on valminud TLÜ BFMi koreograafia, filmikunsti ja audiovisuaalse meedia õppekavade koostööna. Töö juhendajad on Oksana Tralla ja Madli Lääne-Metsalu.

Mait Agu juubeliaasta tähistamine algas Tallinna Ülikooli eestvedamisel 2021. aasta sügisel. Austuse märgina on Tallinna Ülikooli BFMi esimene Suur ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) pühendatud just Mait Agule. Tegu on terve õppeaasta vältel kestva projektiga, mis tähistab Mait Agu elu ja pärandit, tuues kokku koreograafia õppekava tudengid valdkonnas tegutsevate professionaalidega.

Mait Agu suur ELU koostöösse on kaasatud lisaks ülikooli erinevate õppekavade tudengitele ka Eesti tantsuvaldkonnas toimetavad organisatsioonid: Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsukunsti- ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Tantsuagentuur, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Eesti Rahvusballett, Tallinna Balletikool, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Teater Vanemuine, TantsuKuukiri, Tantsupeomuuseum ning Tallinna Ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja.

Projekti eestvedajad: Oksana Tralla (BFM), Maria Upin-Sarv, Indrek Kornel.