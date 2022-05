Galerii: Kadrioru kunstimuuseum tõi oma välisskulptuuride kogu publiku ette

"Muuseumi üks olulisemaid eesmärke on oma kogusid tutvustada ja tagada laiema publiku ligipääs hinnalisele kunstipärandile. Nii püüab ka Kadrioru kunstimuuseum laiendada oma väljapanekut, muutes kompaktse, kuid põneva ja mitmekesise skulptuurikogu külastajatele alaliselt nähtavaks," kommenteeris Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Vana hoidla ruume on ümber kujundatud nii, et teoste vahel mahuks liikuma ka vaatajaskond. Skulptuurid, mis on jäänud enne muuseumi ekspositsioonis tagaplaanile, on nüüd näitusesaalides esindatud, sest mitmed kujud jõuavad maalide kõrvale püsiväljapanekusse.

Skulptuuride avahoidla jääb Kadrioru kunstimuuseumis alaliselt avatuks.