Kadrioru kunstimuuseumis avati näitus "Rooma 1810", mille keskmes on siiani tähelepanuta jäänud teosed balti kunstimetseeni Wilhelm von Blanckenhageni kunstikogust.

19. sajandil oli rikastel baltisakslastel tavaks teha kuudepikkusi euroopatuure. Nii siirdusid ka Riiast pärit Blanckenhagenid 1810. aastal Rooma, kus tol ajal said kokku aristokraadid ja intellektuaalid ning kunstnikud ja metseenid.

Näituse keskne väljapanek on uhke mälestusalbum, millesse on koondatud enam kui 30 joonistust toona Roomas tegutsenud olulistelt saksa kunstnikelt. Hessen Kasseli muuseum omandas albumi Blanckenhagenite perekonnalt ning Christiane Lukatise abiga jõudis see äsja koos põhjalike kommentaaridega avalikkuse ette.

"Blanckenhagen ostis tühja albumi, kuhu olid kokku köidetud mitmevärvilised lehed," selgitas kuraator Christiane Lukatis. "Roomas lõikas ta lehed lahti ning jagas nad välja kunstnikele, keda oli kohanud eelkõige Caroline von Humboldti seltskonnas ning palus igaühel endale kingituseks midagi joonistada."

"Sain kolme või nelja aasta eest telefonikõne ühelt perekonnalt. Nad otsisid inimest, kes aitaks seda albumit kirjastada ning teaduslikult läbi töötada.

Nad küsisid, kas ma oskaksin kedagi soovitada," rääkis Lukatis, kuidas temast näituse kuraator sai. "Vastasin, et hea meelega ja et kõigepealt soovitaksin ma iseennast."

Näitus von Blanckenhageni kunstiostudest on Kadrioru kunstimuuseumis avatud kuni 22. jaanuarini.