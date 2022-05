Pildid: Kadriorus avati mööbli- ja tarbekunstinäitus "Stiilsed asjad"

Näitus toob fookusesse kunstipärandi, mis üldjuhul jääb kunstimuuseumis tagaplaanile või mida näeb vaid ekspositsioonide stiilse nn taustana: mööbel, portselan, tekstiil ja muu selline. Sel korral lavastatakse näitusesaalides mängulised interjöörid, kus külastaja saab tutvuda ühe või teise stiili elementide, omaduste ja iseloomuga.

Kaasatud on nii esemed kunstistiili esilekerkimise ajast kui ka hilisemad stiliseeringud, näiteks 17. sajandi baroki kõrval 19. sajandi neobarokne tarbekunst ning 18. sajandi rokokootaieste kõrval järgmise sajandi lõpus moekaks saanud neorokokoo esemed.



"Suur rõõm on tuua näitusel "Stiilsed asjad" fookusesse kolmemõõtmelised esemed ja tarbekunst ehk valdkonnad, mis pildikeskses väljapanekus kipuvad tagaplaanile jääma. Samal ajal on just argised esemed need, mille vorm, värv ja välimus inimesi igapäevaselt ümbritsevad ning kasutusväärtuse kõrval oma ajastu meelelaadi ja esteetilisi ideaale kannavad," selgitas näituse kuraator Kerttu Männiste.

Tema sõnul ei paku see näitus põhjalikku mööbliajalugu, vaid iseloomuliku vormi ja detailidega esemete näol stiilispikrit, mis aitab lähemalt tutvuda baroki, rokokoo ja ampiirstiiliga ning neid sügavamalt avastada. "Loodetavasti pakub selline stiilispikker pidepunkte, julgustades märkama ja uudishimuliku pilguga uurima esemeid ja keskkondi ka väljaspool näituse saali".

Mööbli- ja tarbekunstinäitus "Stiilsed asjad" on Kadrioru kunstimuuseumis avatud 4. septembrini.