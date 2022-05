Kadrioru kunstimuuseumis avatakse skulptuuride avahoidla

Skulptuurikogu avahoidla väljapanek pakub huvilistele võimaluse tutvuda muidu varjatuks jääva osaga Eesti Kunstimuuseumi välisskulptuuride kogust. "Muuseumi üks olulisemaid eesmärke on oma kogusid tutvustada ja tagada laiema publiku ligipääs hinnalisele kunstipärandile. Nii püüab ka Kadrioru kunstimuuseum laiendada oma väljapanekut, muutes kompaktse, kuid põneva ja mitmekesise skulptuurikogu külastajatele alaliselt nähtavaks," kommenteeris Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre.

Vana hoidla ruume on ümber kujundatud nii, et teoste vahel mahuks liikuma ka vaatajaskond. Muuseum ootab avahoidlasse ka vaegnägijad, kellele on kolmemõõtmeline kunst kõige hõlpsamini tajutav. Vaegnägijatele suunatud programmides saavad osalejad skulptuure ka kombata, tavakülastajatel palutakse siiski piirduda vaid kujude vaatamisega.

Näituse kuraator, skulptor ja skulptuurikonservaator Maria Väinsar rõhutas materjalide ja tehnikate tutvustamise olulisust. "Avahoidla väljapanekut täiendavad lühilood mitte ainult teostest ja nende autoritest, vaid ka skulptuuride valmistamise tehnikatest, olulisematest materjalidest ja kujude konserveerimisest.," selgitas ta.

Väinsar lisas, et muuseumi suhteliselt väikeses kogus on esindatud pea kõik klassikalise skulptuuri materjalid: pronks, kips, marmor ja teised kivimid. "Avahoidlas on teosed inimeste lähedal ning tähelepanelik külastaja näeb nii pronksivalu liitmiskohti kui ka poleeritud ja karedaks töödeldud marmori erinevust, patineeringu rohekaid varjundeid ja palju muud."