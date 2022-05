Eesti disainer Johanna Ulfsak osaleb Brüsseli disainimessil Collectible

Brüsselis avati neljapäeval viiendat korda toimuv disainimess Collectible, kus osaleb sel korral oma teosega "Motion Play" ka Eesti disainer ja kunstnik Johanna Ulfsak.

Kuraatori sõnul seostub teos hästi väljapaneku teemaks oleva eskapismiga, sest ta on unenäoline. "Mulle meeldivad mobiilsed teosed, nad on suuresti seotud külma avangardi ajastuga, väga keerulised ning see on tekstiilidest, mis lisab teatud uue kihi," selgitas messi kureeritud osa kuraator Berry Dijkstra ja lisas, et see teos kõneleb kujutlusvõimega ja on liikuv.

Teose autor asetab ennast kunsti ja disaini piirimaile ning messi kureeritud osa pakkus hea võimaluse näidata midagi eksperimentaalset ja mängulist. "Mõte oli luua uusi viise, kuidas kootud materjali esitada, kuidas materjaliga manipuleerida ning luua midagi liikuvat," sõnas Johanna Ulfsak ja mainis, et ta astub teoss dialoogi eelmise sajandi avangardistide kineetiliste teostega.

"Ma toon oma teoses kokku erinevad disaini, kunsti, sprituaalsuse ja funktsionaalsuse kokkupuutepunktid selles töös. Kui üks punkt läheb tasakaalust välja, kukub kogu konstruktsioon kokku," selgitas kunstnik.