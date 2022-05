Galerii. Paljassaares avas ametlikult uksed Naked Islandi töökojamaja

Naked Islandi töökojamaja on mõeldud ettevõtetele ja eraisikutele, kel on vaja keevitada, hööveldada, saagida, puurida, valada, kruvida, sepistada, aga ka modelleerida, leiutada, parandada, kududa või restaureerida. Samuti on võimalik kõike eelnimetatut Naked Islandis meistrite juhendamisel õppida.

Töökojamaja kasutajaid ootavad töölauad puidu- ja metallitöökojas, värvikamber, valik puidutöömasinaid, keevitusaparaadid, kraanaga välitööala ja mitmed muud tootmisvõimekused. Majas tegutseb täna ligi 15 loomeettevõtet ja oma ala meistrit.

Naked Islandi kõneisiku Rael Arteli sõnul on tegemist Eesti kontekstis täiesti unikaalse algatusega, mis toob professionaalsed töökojatingimused lähemale nii kunstnikele, disaineritele aga ka väikeettevõtjatele ning DIY (do it yourself ehk tee-ise) entusiastidele.

"Naked Islandi töökojamaja juures tegutseb ka mitteformaalne õpikeskus, mis pakub koolitusi nii üksikisikutele kui gruppidele. Õpikeskusest saab praktilisi oskusi oma projektide teostamiseks ja toodete-teenuste arendamiseks, ning samuti on võimalik meeskondadel koos uute tehnoloogiate ja loovusmudelitega katsetada," rääkis ta.

"Meie juures kohtuvad pärandtehnoloogilised teadmised ja moodsad materjalid, ringmajanduslik mõte ja käsitsi tegemise teraapiline potentsiaal. Tegemist on mastaapse ja unikaalse ettevõtmisega, mille õnnestumisse on erinevatel hektedel panustanud väga palju pooled."

Naked Islandi töökojakompleks asub ajaloolises keraamikatööstuse paigas, endise Tallinna ehituskeraamika tehase plaaditsehhi kontorihoones aadressil Laevastiku 3.