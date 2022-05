Rael Artel loomekeskusest Naked Island: meid on üles leidnud kõige erinevamad inimesed

Kaasaegse sisustusega töökojad on avatud kõigile, kel vaja oma tööde elluviimiseks erilise suurusega ruume, eritingimusi, spetsiaalseid töövahendeid või nõustamist, siiani taoline terviklahendus puudus. Töökojatunni ja töölaua rentijate kõrval mahub Naked Islandisse ka käsitöömeistrite väikestuudioid.

Eestis üsna haruldases leekpõleti tehnikas klaashelmeste kunstnik Mari-Liis Makus leidis hea õhustiku oma magistritöö tegemiseks. "Mulle meeldib see keskkond, siin on palju õhku, siin on palju valgust, mis on oluline minu töö puhul," sõnas ta.

Keskuse üks eestvedaja Rael Artel ütles, et tulevikus peaks keskus pakkuma üha rohkem koolitusi ja õpet erinevatel aladel. "Tundub, et selline kätega tegemine ja tänapäeva käsitöö ja pärandtehnoloogiate kasutuselevõtt kogub tuure ja meid on üles leidnud kõige erinevamad inimesed, nii et see õpikeskus on see, mida tahaks siin rohkem arendada," rõhutas ta.

Ehkki praegu on Naked Islandi ümber veel tühermaa ja võsa, on nii mõnigi rentnik tulnud siia just tulevikuperspektiivi silmas pidades. Eriefektide meister Anneli Uueküla sõnas, et nemad tulid sinna just selle mõttega, et üle tee peaks peagi kerkima filmilinnak. "Mõtlesime et oleme kavalad ja kuna teeme filmidele eriefekte ja erilisi lahendusi, siis oleme siin juba platsis, käe-jala juures valmis."

Loomekeskus Naked Island asub Paljassaares aadressil Laevastiku 3.