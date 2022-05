Leino Rei: Balti visuaalteatri esitlusfestivalil leidub objektiteatrit ja nukutsirkust

Festivali külastab hulgaliselt rahvusvahelisi teatrieksperte, kuid etendused on eelkõige mõeldud nautimiseks kodupublikule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poola teatriakadeemia professori sõnul on tegemist põneva näitega ühest visuaalteatri vormist, mis sai populaarseks juba mõnda aega tagasi.

"Meil on võimalus näha samaaegselt kunstnike tegutsemist ja seda, kuidas nad kaamerat kasutades oma loomingu suurele ekraanile toovad. Selles etenduses me nägime, kuidas digiprügi kasutati täiesti ootamatul viisil," rääkis Poola teatriakadeemia professor Marek Waszkiel.

"Ma arvan, et lastel on hiljem huvitav oma tegevustes järele proovida, mida selliste pisikeste arvutiosakestega teha saab," lisas ta.

Festivali korraldaja Leino Rei jaoks on oluline, et välisfestivali juhid näeksid meie regiooni etenduskunstide taset. See aitab meie tegijatel avada akent välismaa lavadele.

"See spekter on lai - on objektiteatrit, nukutsirkust, harjumuspärast nukuteatrit ja füüsilist teatri," loetles festivali juht Rei.

Etendused toimuvad neljas Tallinna mängupaigas: Eesti Noorsooteatris, Sakala 3 teatrimajas, Kanuti Gildi SAAL-is ja Vene Teatris.