Mai Leisz esineb legendaarses New Yorgi jazziklubis Blue Note

European Sounds Series at Blue Note Jazz festival on sündinud partnerluses Blue Note jazziklubi ja EUNIC NY (European National Institutes of Culture in New York) vahel, mille käigus astuvad üles eri Euroopa riikide muusikud. Avaõhtul esinevad veel Šveitsi muusikud Gregoire Mare ja Romain Collin.

Blue Note festivali programmi "European Sounds Series" eesmärgiks on tihendada Ameerika ja Euroopa muusikute omavahelist koostööd ning läbi selle anda võimalus Euroopa tippmuusikutele USA-s läbi löömiseks. Sellel aastal esindab Eesti jazzmuusikuid Ameerikas elav basskitarrist ja helilooja Mai Leisz.

2010. aastal õppides Skurups Folkhögskolas Rootsis kutsus Leisz kokku omanimelise jazz-fusion ansambli MaiGroup, millega on antud välja kolm stuudioalbumit: "Luv" (2013) "You" (2015) ja "Metamorphosis" (2019). MaiGroupi viimasel albumil musitseerivad ka David Crosby, Greg Leisz, Bill Frisell ja Charles Lloyd.

Eesti jazzmuusikutest on 2019. aastal Blue Note festivalil esinenud trompetist ja helilooja Jason Hunter.