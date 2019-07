Samal ajal, kui albumid on voogedastusplatvormide tulumudelitest maksimumi välja pigistamise nimel läinud piinavalt pikaks, on inimeste tähelepanuvõime kestus märkimisväärselt kahanenud. Bassimängija Mai Leiszi ja tema Rootsi koolikaaslaste kokku pandud MaiGroupi kolmas album väänab need kaks teljekõverat üksteisele lähemale. 42-minutiline mänguaeg ja tajutavat aega karamellina venitav muusika toob muidu kiirustades elava kuulaja tagasi kohta, kus mahtu ja aega süvenemiseks on rohkem kui paar punktloendit ühel slaidiesitlusel.

MaiGroupi helindites on avarust ja sõltumatust, kuigi seda kontrollitult, ebamäärasesse improvisatsiooni langemata. Liiga sageli ebaõiglaselt statisti rolli jääv bass muutub samuti oma teatud tahumatust loomust olenemata Leiszi käe all üsna taltsaks ning võtab muude pillide kõrval oma väljateenitud koha. Kuigi kollektiivi nimi võiks seada Leiszi ja tema bassi ansamblis justkui keskseks, ei ole see kaugeltki mingi egoprojekt – nagu naine ka ise ühte teadmameest on parafraseerinud, siis hea bassimängija on see, kes teab, millal mitte mängida.

"Metamorphosis" töötab mentaalse taaskäivitusena nagu seda teeb nõudepesemine, olgugi et need kaks nähtust seisavad olemuslikult skaala eri otstes. Nõudepesemine on üks mundaansemaid ja kahe-jalaga-maa-peal olevaid tegevusi üldse, samas kui "Metamorphosis" taotleb teatud ebamaisust ja eemaldumist argisest. Aga mõlemad vajutavad oma pretensioonituses inimeksistentsi töölaual täpselt õigeid nuppe, võimaldades igapäevased ärritajad ajutiseltki tasalülitada ja igapäevasele kihutavale elutempole hetkeks pidurit tõmmata.

Eesti kohalikust muusikareaalsusest eemal toimetamine mõjub MaiGroupile kindlasti hästi, sest "Metamorphosisel" ei reeda miski soovi arvestada kohalike muusikaalaste suundumustega ega vajadust olla relevantne, mis on igatahes sümpaatne. Siiski võib osalt kahju tunda esoteerilist vaimu kandvast kaanepildist, mille taga Leiszi enda sõnul on küll väga isiklik lugu, aga mis vähemalt siinkuulaja jaoks on tõlkes kaduma läinud ja tundub rohkem olevat tootmistehases toimunud eksitus.

Kuid vorm vormiks, "Metamorphosise" sisu õigustab oma olemasolu sellest olenemata.