Kogo galerii esindatavate kunstnike hulka lisandusid Laura Põld ja Liga Spunde

Laura Põld on õppinud keraamikat Eesti Kunstiakadeemias (BA, 2007), maali Tartu Ülikoolis (MA, 2010) ja plastilisi kontseptsioone ja keraamikat Linzi Kunsti- ja Disainiülikoolis (MA, 2021). Põld on pälvinud mitmeid auhindu ja stipendiume Eestis ja välismaal, nende hulgas Eesti Kultuurkapitali aastapreemia (2014), Köler Prize grand prix (2016), Eesti Kultuurkapitali kujutava kunsti peapreemia (2018), ISCP New Yorgi stuudiostipendium (2019) ja Claus Michaletz Preis (2021). Laura Põld elab ja töötab Tallinnas ja Viinis.

Ta on varasemalt osalenud kahel Kogo galerii rühmanäitusel – "Igapäeva nõiakunst" (2018) ja "Bambi projekt" (2021) ning osaleb ka Soomes Turus asuvas Titanik galeriis avatud rühmanäitusel "Mu mõrkjasmagus Frankensteini-keha".

Liga Spunde lõpetas 2016. aastal magistriõppe Läti Kunstiakadeemia visuaalse kommunikatsiooni osakonnas, tema lõputöö "The Hike" kuulus Euroopa kunstiakadeemiate lõpetajate kolme parima projekti hulka. Ta on osalenud rohketel näitustel Lätis ja rahvusvaheliselt. Līga Spunde elab ja töötab Riias.

Ta osales Kogo galerii rühmanäitusel "Bambi projekt" (2021), samuti on tema tööd väljas Titanik galeriis avatud rühmanäitusel "Mu mõrkjasmagus Frankensteini-keha".

Kogo galerii on 2018. aastal asutatud kaasaegse kunsti galerii Tartus, mis keskendub eeskätt noorema põlvkonna kunstnike tutvustamisele Eestis ja rahvusvaheliselt. Galerii esindatavad kunstnikud on Eike Eplik, Alexei Gordin, Mari-Leen Kiipli, Kristi Kongi, Eva Mustonen, Laura Põld, Liga Spunde ja Elina Vitola.