Marcel Johannes Kits: ma pole kunagi elus nii palju harjutanud

Marcel Johannes Kits tõdes, et Brüsselis toimunud konkursi kolmas koht ei ole talle veel päriselt kohale jõudnud. "Magada on veel raske, und ei tule, mõtted käivad ja pingelangus on ikkagi meeletu," rääkis Kits kaks päeva pärast tulemuste selgumist.

Konkursiks ettevalmistamisega alustas tšellist juba möödunud augustis, et läbi pääseda esimesest sõelast ehk videovoorust. Selle eduka läbimise järel tuli valmistuda kontserdivoorudeks. "See konkurss on teistsugune eelkõige sellepärast, et see on nii pikk. Ma tulin ju 6. mail siia ja täna on 6. juuni, nii et ausalt öeldes tahaks siit juba minema küll," rääkis Kits.

Finaali eel tuli finalistidel veeta nädal üksinduses spetsiaalselt konkursiks kirjutatud kohustuslikku teost õppides. Jörg Widmanni teose noodi said muusikud kätte nädal enne finaalkontserti ning nende seitsme päeva jooksul ei saanud nad kasutada telefoni ega internetti. Salvestise kuulamiseks oli 12 finalistil kasutada kolm MP3 mängijat. "See oli minu jaoks täielik unistus," ütles Marcel Johannes Kits Kui ta esimest korda 16-leheküljelise tšellopartii ja 74-leheküljelise partituuriga tutvus, valdas teda aga šokk. "Siis tundus küll, et kuidas see nüüd võimalik on, et seda nädala pärast mängida," meenutas ta.

Tööd uue teosega alustas ta positiivse ja optimistliku suhtumisega. Ta ütles, et pole kunagi elus nii palju harjutanud. "See nädal oli selles mõttes täiesti hullumeelne ja niipea sellist asja enam ei tahaks. Seal ikkagi oli tõesti ainult harjutamine. Ma harjutasin seal kuni 11 tundi päevas," rääkis ta ja ütles, et ega seal midagi muud ei olnudki teha. "Ma võtsin paar raamatut kaasa ja natuke lugesin. Pidasin päevikut ka ja kirjutasin üles, mis seal toimus. Kunagi on huvitav vaadata," lisas Kits.

Pidulik auhinnatseremoonia leiab aset alles esmaspäeva õhtul, aga meedia tähelepanu on juba suur. "Selle isolatsiooni ajal oli juba kolm intervjuud ja nüüd esmaspäeval on ühe Jaapani ajakirjaga intervjuu," rääkis tšellist ja lisas, et samuti on tulnud mitmeid kontserdipakkumisi. Esimese, teise ja kolmanda koha pälvinud tšellistid alustavad 16. juunil tuuri kuue kontserdiga Belgias koos Belgia rahvusorkestriga.

Marcel Johannes Kits rääkis, et sellisel pikal ja pingelisel konkursil osalemine on üks pidev võitlus iseendaga. "Selge see, et terve aeg on üks ajumäng ja endaga pidev võitlemine. Kõik mõjutab."

Selleks, et enesekindlat tunnet saada, jalutas ta sealsest kodukohast esinemispaika Queeni muusikat kuulates. Üks neist oli näiteks Queeni "I Want to Break Free". "See andis julgust ja viis mõtted sellelt hirmult eemale," ütles Kits.