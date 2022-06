Suri laulja Julee Cruise

Cruise enimtuntud lugu on "Falling" – selle instrumentaalversiooni, mille autor on Angelo Badalamenti, kasutati Lynchi 1990. aastal eetridebüüdi teinud ikoonilise telesarja "Twin Peaks" tunnusteemana.

Cruise vokaalversioonile kirjutas sõnad Lynch ise, lugu jõudis Ühendkuningriigi singliedetabelis 7. kohale, sellest sai hitt üle kogu Euroopa ning see jõudis ka Austraalia singliedetabeli tippu. Lugu ilmus Cruise'i 1989. aastal ilmunud debüütalbumil "Floating Into the Night".

1956. aastal Iowas sündinud Cruise alustas oma koostööd Lynchiga 1986. aastal viimase filmi "Blue Velvet" juures, kus on prominentselt kasutatud tema ja Badalamenti koostöölugu "Mysteries of Love". 1990. aastal astus ta Nicolas Cage'i ja Laura Derni kõrval üles Lynchi avangardses teatriproduktsioonis "Industrial Symphony No 1".

"Tehniliselt on see muusika nii habras, et selle laulmine on juba omaette väljakutse," tunnistas Cruise aastal 1990. "Samal ajal võimaldab see mul olla dramaatilisem ja psühhootilisem, kui laulaksin lihtsalt mikrofoni "Oh, baby, baby". Teatud asjadega ei saa laulmise ajal liialdada. Sellega võin ma aga üle panna ja pääsen terve nahaga. Ma saan seda stiliseerida."

Cruise tegi rolli ka "Twin Peaksis" ja sarja 1992. aastal esilinastunud jätkufilmis "Twin Peaks: Fire Walk With Me" ning osales ka kultussarja 2017. aastal linastunud kolmandas hooajas.

Tema albumid ilmusid üsna juhuslikult: 1993. aastal andis ta välja teise stuudioalbumi "The Voice of Love", mille kolm lugu pärinesid "Twin Peaksi" filmist, seejärel ilmus 2002. aastal album "The Art of Being a Girl" ning 2011. aastal "My Secret Life". 1990. aastatel tuuritas ta ansambli B-52's liikmena, teiste hulgas on ta Pharrell Williamsi kõrval külalismuusikuna üles astunud duo Handsome Boy Modeling School loos "Class System".

2018. aastal teatas ta, et tal on diagnoositud luupus.